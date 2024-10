Soccorsi mobilitati per un’automobile ribaltata a Cairo Montenotte. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 17 in via della Pace.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Pubblica Assistenza della Croce Bianca di Carcare e Altare.

Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.