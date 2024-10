Prepara il tuo guardaroba per la stagione autunno/inverno: una panoramica dei cappotti e maglioni da donna alla moda

La stagione autunno/inverno è caratterizzata da moltissime tendenze originali, che interessano soprattutto maglioni e cappotti da donna. Questi capi, oltre a stupire e a rendere unici gli outfit, devono anche aiutare ad affrontare le giornate più fredde con stile e comfort. Qui i trend più recenti della moda femminile invernale!

Quali sono maglioni e cappotti in voga al momento?

Come ogni anno le passerelle di tutto il mondo hanno già anticipato quali sono le tendenze dei vestiti da donna per l'autunno e l'inverno, proponendo soprattutto cappotti e maglioni unici e originali.

Per quanto riguarda i soprabiti vengono rilanciati i design classici ma con dettagli e tocchi più moderni, mentre i maglioni sono caratterizzati da una grande varietà di fantasie, tessuti e modelli in grado di creare dei look da capogiro.

I cappotti in pelle ed eco pelliccia

Tra i trend relativi ai cappotti donna è immancabile il modello in pelle, che da sempre è un tessuto che trasmette femminilità e potere. Questo materiale può essere trovato nei trench lunghi così come nei biker coat, cioè soprabiti più corti e grintosi.

Oltre alla pelle o similpelle, un'altra tendenza irresistibile di quest'anno è l'eco pelliccia, perfetta per chi vuole un effetto finale più regale e avvolgente. Questi cappotti da donna sono confortevoli e caldi, ma allo stesso tempo creano un look lussuoso, soprattutto nei colori beige, panna e nero.

Con il color cammello e il nero non sbagli mai

Le tendenze dell'abbigliamento femminile spesso insegnano che i grandi classici non passano mai di moda, in particolare in merito ai colori. Sia per quanto riguarda i maglioni donna che i cappotti, ci sono alcune tinte che durante l'autunno e l'inverno aiutano a non sbagliare.

Alcuni esempi? Il nero e il color cammello, icone di stile versatili che sono facili da abbinare a moltissimi capi e palette già presenti nel tuo armadio. In particolare, il cappotto nero è sinonimo di sobrietà ed eleganza, nonché è un capo facilmente indossabile con qualsiasi outfit, persino il più elegante.

Il beige cammello invece è più raffinato, può essere portato in abbinamento a tinte come il bordeaux, il verde militare e il blu. Nello specifico, il cappotto da donna color cammello è un evergreen da sfoggiare stagione dopo stagione.

Quali sono i maglioni da donna più in voga oggi?

I maglioni da donna sono un capo che nel guardaroba femminile è immancabile, non solo per la loro capacità di proteggere dal freddo bensì anche per il tocco di stile che possono dare a diversi look.

I trend più recenti vedono il grande ritorno dei maglioni oversize, che donano un effetto finale morbido, avvolgente e casual. Un altro classico che non passa di moda è il dolcevita, che viene però rivisitato grazie a maniche a sbuffo e altre lavorazioni più complesse e ricche di dettagli.

Per chi vuole stupire invece il maglione cropped può essere un'alternativa molto interessante, soprattutto se abbinata a pantaloni a palazzo a vita alta, gonne e jeans. Insomma, ci sono alternative per ogni stile e gusto personale!