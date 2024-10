Pietra Ligure, il 10 ottobre un incontro sulla "Vespa velutina: una minaccia per ambiente e cittadini"

Giovedì 10 ottobre, alle ore 20:45, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio 13 a Pietra Ligure, avrà luogo l’incontro “Vespa velutina: una minaccia per ambiente e cittadini”.

Promosso e organizzato dall’Assessorato all'Ambiente del Comune di Pietra Ligure, vedrà la partecipazione dell’esperto neutralizzatore abilitato Giacomo Calcagno, del dott. Giovanni Penco, medico chirurgo, del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Garlenda e del Progetto Sfuso Diffuso.

"Sarà una preziosa occasione per confrontarsi, con l’aiuto di diversi esperti, sui problemi legati alla Vespa velutina e un utile momento informativo in merito agli strumenti e alle tecniche adottati per contrastarla – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore all'Ambiente Cinzia Vaianella. La Vespa velutina, specie di origine asiatica attestata in Italia e in Liguria dal 2012, diffusasi rapidamente sul nostro territorio estendendosi fino a colonizzare il basso Piemonte e la Toscana, ha caratteristiche che la rendono una grave minaccia per la biodiversità e per la salute delle persone".

"È un pericolo più “vicino” di quello che si pensi e, solo per fare l’ultimo esempio, lo scorso 7 settembre una squadra del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Garlenda ha neutralizzato con successo un nido attivo a Pietra Ligure, in via Oberdan. Purtroppo, non si tratta né di una novità né di un caso isolato, ma ormai di una “normalità” e gruppi di professionisti e volontari sono quotidianamente impegnati contro il proliferare di questo imenottero, temibile predatore di api, bombi e altri insetti impollinatori, sia delle piante coltivate che di quelle spontanee, costituendo un serio pericolo per la biodiversità e lo sviluppo della vita vegetale".

"Come il calabrone europeo, la Vespa velutina è inoltre aggressiva verso l’uomo e, in prossimità dei nidi che costruisce spesso in vicinanza di aree urbane o dentro edifici come serre, capanni o terrazze, l’attacco può essere anche violento e particolarmente pericoloso – continuano il sindaco e l’assessore. L’obiettivo dell’incontro di giovedì prossimo è quello di sensibilizzare cittadini, professionisti e amministrazioni su quali siano i problemi e i rischi reali e su come contrastarli, ma anche di imparare buone pratiche che ognuno di noi può adottare per limitarne la diffusione", concludono De Vincenzi e Vaianella.