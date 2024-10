Arboscello (Pd): "Riapertura Punto nascite Pietra Ligure? Bucci come Toti annuncia e basta"

"Mi fa piacere che Bucci parli di riapertura del Punto nascite di Pietra Ligure, ma diceva così anche Toti e non lo ha mai fatto. Perché? Perché le riaperture non basta annunciarle ma vanno organizzate e programmate". Così il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Roberto Arboscello risponde a Bucci sul Punto nascite di Pietra Ligure.

"Come sempre la destra promette ma non mantiene. Prima di andare in giro e vaneggiare riaperture, Bucci dica come pensa in concreto di riaprirlo, quando e con quale personale. Perché se l’impianto antincendio fosse finito domani, ad esempio, dove sono gli infermieri, le ostetriche e i ginecologi necessari per rendere operativo il punto nascita? Prima di fare annunciazioni Bucci parli di come si può arrivare all’apertura in modo concreto e puntuale".

"Il territorio savonese è esausto delle parole a cui non seguono i fatti", conclude Arboscello.