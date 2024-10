Elezioni, Tosi (FdI): “Regione Liguria sempre attenta alle fasce più deboli della nostra popolazione”

Antonella Tosi, candidata alle regionali del 27/28 ottobre per Fratelli d’Italia a sostegno di Marco Bucci presidente, si concentra sulle iniziative sociali e il sostegno alle persone più fragili: «Già nel 2021 un progetto regionale “Insieme si può” ha potenziato diverse attività dirette all’inclusione delle persone disabili nello sport, nel sostegno domiciliare, ha promosso laboratori musicali e teatrali».

«Successivamente - aggiunge - nel 2022 stanziati altri fondi per progetti rivolti non solo a soggetti fragili di ogni età ma anche al sostegno psicologico, alle abitudine di vita corrette. Oggi la Regione Liguria interviene nuovamente stanziando una somma pari a 36 milioni di euro per cittadini non autosufficienti».

«Ciò dimostra una attenzione mirata e costante negli ultimi anni verso le fasce di cittadini Liguri più fragili», conclude Tosi.