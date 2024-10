Pronto soccorso ad Albenga, Arboscello: "Mai detto di volere la riapertura, so che nelle condizioni attuali è impossibile"

"Mai detto che volevo la riapertura del pronto soccorso di Albenga, perché so che nelle condizioni attuali è impossibile. Ho sempre sostenuto la necessità di un Punto di primo intervento H24 al servizio di tutto il comprensorio albenganese e per decongestionare il pronto soccorso di Pietra Ligure".

Lo dice, in una nota, il candidato consigliere del Partito Democratico, Roberto Arboscello, rispondendo alle dichiarazioni dell'assessore regionale uscente alla Sanità, Angelo Gratarola. Secondo quest'ultimo, il consigliere uscente avrebbe applicato il metodo della "solita politica del NO della sinistra".

"Le dichiarazioni di Gratarola - continua Arboscello - rendono bene l’idea dell'attenzione che l'assessore prestava alle parole dell’opposizione in aula. Quanto ha affermato è totalmente lontano dalla verità: il mio percorso politico è sempre stato all’insegna del rispetto dei cittadini e della chiarezza, non si è mai basato sulla propaganda. Forse, nonostante la sua professionalità, al pari del suo candidato Bucci, Gratarola non distingue più la differenza tra Punto primo intervento e Pronto soccorso?" conclude.