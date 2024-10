Albenga, manutenzione ordinaria al parchetto "Aurora" di Leca

Pulizia, sfalcio dell'erba e potatura dei rami pericolanti al parchetto "Aurora" di Leca. Gli interventi si inseriscono nelle opere di pulizia e manutenzione ordinaria che vengono costantemente svolte sul territori

"Per riuscire a mantenere la città pulita, è importante la collaborazione di ognuno di noi. Se evitiamo di abbandonare i rifiuti a terra e in maniera indiscriminata sul territorio, non solo facciamo bene all’ambiente, ma anche a noi stessi e, nel caso del parco giochi di Leca, a tutti i bambini che lo frequentano quotidianamente", commenta il consigliere Antonio Caviglia, delegato alla frazione di Leca.