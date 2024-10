Ceriale, riprendono i lavori per la nuova passeggiata: cantiere su 480 metri

Continua il percorso di restyling del fronte mare di Ceriale, dove in questi giorni sono partiti i lavori del nuovo lotto di riqualificazione della passeggiata che rientrano nel piano di opere pubbliche varato dall’Amministrazione comunale.

L’intervento riguarda il tratto compreso dalla foce del rio San Rocco fino all’intersezione con via Orti, precisamente all’altezza del residence Moresco. “Il tratto interessato sarà di 480 metri lineari e verrà eseguito seguendo lo stile utilizzato nei precedenti lotti, ovvero pavimentazione in pietra giallo d'Istria e cordoli in grigio di oriente” sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano.

“Caratteristica peculiare dell’opera è la realizzazione di tre nuove piazze in alternanza rispetto all'andamento lineare del lungomare, creando luoghi di aggregazione oggi non presenti - aggiunge Giordano - Come per i precedenti lotti, si procederà con il rifacimento completo dei sottoservizi e della stessa illuminazione pubblica: previsti, infatti, nuovi impianti con tecnologia al Led di ultima generazione”.

I lavori, che erano già stati appaltati prima dell’estate, sono partiti di recente per non arrecare disagi durante la stagione estiva e balneare: “Un altro intervento avviato nella nostra programmazione di opere pubbliche sul territorio comunale, che darà un nuovo volto alla passeggiata con ripercussioni positive per il turismo e la complessiva attrattività di Ceriale” conclude Giordano.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, secondo l’iter progettuale e il cronoprogramma stabilito nelle sue diverse fasi operative, salvo intoppi o altre evenienze, dovrebbe concludersi entro l’estate 2025, con l’obiettivo di avere pronto il nuovo lungomare per la prossima stagione turistica.