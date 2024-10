Creare un prodotto di destinazione per valorizzi le eccellenze del Ponente: l'incontro ad Alassio

Nella suggestiva cornice del Grand Hotel Alassio, si è svolto quest'oggi (11 ottobre, ndr) un incontro strategico che ha visto la partecipazione dei migliori operatori del territorio per dare forma a un prodotto di destinazione che valorizzi le eccellenze della Liguria di Ponente.

La riunione, guidata dal DMC Beautiful Liguria, rappresentato dalla CEO Anna Merulla, ha messo in luce l'importanza di sviluppare esperienze autentiche e strutturate destinate al mercato americano, con l'obiettivo di promuovere il territorio ligure come una destinazione di alto livello.

Anna Merulla, con la sua profonda conoscenza del territorio della Liguria di Ponente, ha sottolineato come sia cruciale creare un'offerta coordinata e di qualità che possa essere commercializzata efficacemente negli Stati Uniti.

Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il mercato americano, che il Grand Hotel Alassio ha iniziato a esplorare con due viaggi promozionali negli Stati Uniti e l'adesione a Leading Hotels of the World, consolidando così la propria presenza internazionale.

Tuttavia, questa operazione di generazione di prodotti turistici di alto livello, insieme al coordinamento tra le eccellenze locali, non si limita solo al mercato statunitense. Si prevede che questo progetto diventi un veicolo di ulteriore valorizzazione e potenziamento della destinazione anche per tutti gli altri turisti, migliorando l'offerta complessiva per chiunque voglia scoprire l'autenticità della regione.

L'iniziativa non si limita a promuovere la bellezza e l'autenticità del territorio ligure, ma si focalizza anche sulla creazione di un prodotto destinazione forte e pronto all'uso. La Liguria di Ponente, con le sue proposte "off the beaten path", rappresenta una destinazione ancora non affetta dal fenomeno dell’overtourism, offrendo un'esperienza esclusiva e autentica.

Tra i partecipanti all'incontro figurano importanti realtà locali, tra cui i Giardini di Villa della Pergola, PEQ Agri, La Colombera, Mola Mola, Frantoio Armato, Marina di Alassio, Pasticceria Balzola e Michero Transfer. Ognuna di queste eccellenze contribuirà alla creazione di esperienze uniche e strutturate, che saranno poi promosse all'interno del mercato americano. Il secondo step di questo progetto prevede la creazione di un consorzio di destinazione, che fungerà da iniziativa privata per veicolare le migliori eccellenze locali verso una condivisione di intenti. Questo consorzio mira a creare un fronte comune nella promozione e vendita di un'offerta turistica di alto profilo. La regia di questa importante iniziativa è stata affidata a Gianluca Borgna, Managing Director di Talassio Collection, Stefania Piccardo, Presidente provinciale dell'Associazione Albergatori, Simone Giardini, Vicepresidente dell'Associazione Albergatori, e Andrea della Valle, membro del comitato esecutivo dell'Associazione Albergatori.