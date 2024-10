Park Tennis Club Genova: in A1 gli Uomini in trasferta a Roma e le Donne in casa con Palermo

Il Park Tennis Club Genova è pronto, con le formazioni maschile e femminile, ad affrontare domenica la seconda giornata del campionato di serie A1. Gli uomini sono reduci dalla vittoria casalinga contro Bassano del Grappa, le donne dalla battuta d'arresto contro Padova.

La squadra di capitan Gianluca Naso scende in campo in casa dell'Eur Sporting, a R, reduce Roma dal pari interno contro Selva Alta Vigevano. "L'impegno di domenica è tostissimo - afferma Naso - Eur e Selva Alta sono difficili da affrontare e l'obiettivo, nelle prossime due trasferte, è di conquistare 3 punti. Siamo in attesa di capire quale formazione potremo schierare, ma sicuramente sappiamo di giocare punto su punto. Quello di Roma sarà un primo test importante per capire se avremo possibilità di superare il girone".



L'esordio casalingo, per le ragazze di Giorgia Buchanan, sarà contro il fortissimo CT Palermo. "E' una delle squadre più attrezzate e accreditate per la vittoria dello Scudetto. E' una grande corazzata con straniere forte e vivai fortissimi: Anastasia Bagnato, Giorgia Pedone e Giulia Ferrara. Noi faremo del nostro meglio, come a Padova dove abbiamo lottato sino all'ultimo punto. Dovremmo schierarci complete e cercheremo di vendere la nostra pelle a caro prezzo, contando sull'apporto dei nostri sostenitori".