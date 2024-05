Albenga 2024, Roberto Tomatis (FdI): “In squadra con me persone di altissimo valore umano”

“Persone di altissimo valore umano e con importanti competenze per traghettare Albenga in un futuro migliore: quello che merita veramente”. In estrema sintesi, Roberto Tomatis, candidato consigliere con Fratelli d’Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco, spiega così la sua squadra.

Prosegue Tomatis: “Si tratta di un gruppo di persone armonioso ed equilibrato, 8 uomini e 8 donne. Tra gli altri, abbiamo due avvocati, di cui uno cancelliere al Tribunale di Imperia, molti imprenditori, funzionari della Regione Liguria di Albenga, una casalinga e mamma, che mi onoro di avere in squadra perché può dare molti spunti per le problematiche da risolvere nella nostra città”.

“Stiamo tutti ‘lavorando’ come si faceva una volta – aggiunge -, in una sorta di campagna elettorale ‘porta a porta’, confrontandoci direttamente con i cittadini. Per scelta – sottolinea -, non utilizziamo molto i social, per promuovere e dare più valore ai rapporti umani veri, quelli fatti di strette di mano e di sorrisi”.

Ormai mancano pochi giorni al voto. La campagna elettorale volge al termine. È presto per i bilanci, ma si può già azzardare. “La campagna elettorale, secondo il mio punto di vista, sta andando molto bene. Con i candidati della mia lista ci vediamo molto spesso per confrontarci. Ora c’è da correre parecchio, ma siamo soddisfatti, il territorio ci sta dando un ottimo riscontro”.

Questi i 16 candidati della lista di Fratelli d’Italia ad Albenga a sostegno di Nicola Podio:

Roberto Tomatis, imprenditore

Alberto Marino, segretario comunale

Oriana Bobone, avvocato cancelliere

Bruno Colma, imprenditore

Matteo Consavella, funzionario Regione Liguria

Veronica Famà, insegnante

Franco Foschini, ex ufficiale di Polizia locale

Alessandra Gemino, libera professionista

Maria Carmen Guerrera, imprenditrice

Francesco La Polla, geometra

Maria Teresa Parrelli, avvocato

Emmarita Pizzorno casalinga

Sabrina Raffermi

Marco Ravaglia, erborista

Veronica Revel, collaboratrice immobiliare

Emiliano Tommaselli, imprenditore.

“Ognuno di loro è impegnato a portare avanti idee innovative e progetti concreti per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini. Uniti e determinati, ci prepariamo a scendere in campo il prossimo giugno per portare avanti la nostra missione di servizio e dedizione alla comunità albenganese”, conclude Roberto Tomatis.