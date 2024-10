Liguria verso le elezioni: le associazioni dei consumatori incontrano i candidati Bucci e Orlando

Saranno otto le associazioni dei consumatori riconosciute dalla legge regionale 6/2012 (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore) a proporre ai principali candidati alla presidenza della Regione Liguria, nell'incontro di domani (12 ottobre, ndr), un “patto” per aumentare tutele di cittadini e utenti della regione.

Il primo incontro sarà alle ore 9:30 col candidato del centrodestra, Marco Bucci, presso il point elettorale di via Martin Piaggio 1 a Genova. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, le associazioni incontreranno il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, presso la sede dell'Istituto Ligure del Consumo in Via Malta.

"I due appuntamenti sono finalizzati non solo ad un confronto sulle tematiche consumeristiche che interessano i cittadini liguri - spiegano le associazioni in una nota congiunta - ma anche a sottoporre ai due candidati un 'patto per i consumatori', volto ad impegnare chi ricoprirà la carica di presidente della Regione Liguria ad aumentare le tutele per consumatori e utenti nei prossimi cinque anni di governo regionale".