Vado, l'Auser cerca infermiere volontarie: "Un impegno limitato, ma un grande servizio per chi ne ha bisogno"

"Nella Valle di Vado c'è un Ambulatorio sociale, locali (e grande collaborazione) del Comune, volontari e volontarie di Auser. Senza di loro un servizio così importante non sarebbe possibile. Sono infermiere in pensione che dedicano un po' del loro tempo alle persone, anziane e non, che hanno bisogno di un servizio che loro sono in grado di offrire, gratuitamente: fare una iniezione (prescitta dal medico), misurare la pressione, dare un consiglio competente" spiegano dall'associazione di volontariato savonese.