Caduta di calcinacci da un edificio del centro ottocentesco, in Corso Italia all'altezza dell'incrocio con via Paleocapa, all'altezza dell'incrocio con . per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area delimitandone l'accesso alle persone.