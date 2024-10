Domani a Savona Stefano Bonaccini, Brando Benifei e Marina Sereni, insieme a Roberto Arboscello: "L’impegno del PD per il futuro della Liguria"

Domani, giovedì 17 ottobre, Savona sarà protagonista di un importante pomeriggio di eventi politici che vedrà la partecipazione di figure di spicco del Partito Democratico.

Alle 15:45 presso “Da Bino” in Via Aonzo 31, si terrà l’incontro “Savona, Liguria, Europa: Avanti Insieme!”, che vedrà la partecipazione di Stefano Bonaccini, Brando Benifei e Roberto Arboscello. Sarà un’occasione per riflettere sul futuro della Liguria e sulle sfide europee, con un focus sulle opportunità di crescita e rilancio per la regione.

Alle ore 18:00, presso SMS Fornaci Giardino Serenella, Marina Sereni, Roberto Speranza e il candidato presidente Andrea Orlando, interverranno all’incontro “Liguria a Testa Alta”, organizzato dall’Unione Comunale e dalla Federazione Provinciale del PD di Savona. Si discuterà di temi cruciali per la Liguria, dalle politiche sanitarie al rilancio del territorio, con un focus particolare sulla tutela delle aree interne e delle infrastrutture sanitarie locali.

Questi eventi rappresentano un momento di forte impegno del Partito Democratico, a livello locale e nazionale, per cambiare la Regione Liguria. Un riconoscimento anche al lavoro che sta mettendo in campo Roberto Arboscello, per affrontare le sfide del territorio e proporre soluzioni concrete per i savonesi e i liguri.