Rigassificatore, Branca (Avs): “L'iter potrà essere fermato da chi sarà eletto in Regione”

"Il rigassificatore è un progetto che snatura completamente l'area della provincia di Savona, compromettendo tutte le attività, non solo quelle legate al mare, ma anche le attività commerciali, il turismo, e tutto ciò che ruota intorno alla nostra città".

Maria Gabriella Branca, candidata è candidata alle regionali per Avs, parte politica si è opposta fin da subito all'installazione del rigassificatore, affronta uno dei temi dominanti nella campagna elettorale per le regionali.

"Esiste una parte politica che si è opposta fin dall'inizio e noi, come AVS, siamo stati i primi, addirittura, a preparare i manifesti e le manifestazioni contro questo progetto insano- spiega Branca - Dall'altro lato, c'è invece una parte politica rappresentata dal centrodestra che ha continuato, fino all'inizio di questa campagna elettorale, a sostenere che la ricollocazione a Savona Vado di questo impianto ad alto rischio fosse un'ottima idea".

Il rigassificatore non riguarda solo la costa, ma anche l'economia e il territorio della Val Bormida e dell'entroterra, dove passeranno le condutture.

"Il nostro è un comprensorio che non può essere considerato in maniera isolata tra mare e entroterra- prosegue Branca - e soprattutto la Valle Bormida deve essere unita al mare per valorizzare la ricchezza del nostro territorio. E' un passaggio fondamentale per sviluppare attività legate al turismo sostenibile, incluse le attività ricettive collegate alla riscoperta del nostro entroterra".

Quella del rigassificatore è una partita ancora aperta, attualmente la pratica è all'esame del Ministero competente.

"L'iter, naturalmente, può essere fermato con una presa di posizione molto puntuale e precisa da parte di chi verrà eletto candidato presidente e avrà l'incarico di sostituire Toti nella qualità di commissario- conclude Branca - Attualmente, la fase dell'istruttoria è presso il Ministero, e le osservazioni stanno per essere concluse proprio in questi giorni. Vedremo cosa succederà dopo il 27 e il 28 di ottobre".