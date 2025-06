La Regione approva all’unanimità l’ordine del giorno di Casella (AVS) in difesa del commissariato di Alassio

È stato approvato oggi all’unanimità dal consiglio regionale l’ordine del giorno per la difesa del commissariato di polizia di Alassio, presentato dal consigliere regionaleJan Casella (AVS).

“La sicurezza dei cittadini è un tema che deve vederci tutti uniti, senza distinzioni di schieramento. Negli ultimi anni, è emersa la necessità di adeguare e migliorare gli spazi a disposizione del commissariato di Alassio. Negli ultimi mesi si sono fatte più insistenti le voci di un rischio di chiusura del commissariato. Sarebbe una perdita inaccettabile: per il comprensorio, per l’economia locale, per le forze dell’ordine che rimarrebbero a presidiare il territorio, senza però l’apporto del commissariato”, ha dichiarato Jan Casella.

“La presenza della Polizia ad Alassio garantisce un costante servizio di prevenzione contro l’illegalità, ancora più necessario a partire dal 2020: da cinque anni, infatti, la Riviera di ponente assiste a fenomeni prima sconosciuti, soprattutto in estate. Insieme alle altre forze dell’ordine, gli agenti del commissariato rappresentano un baluardo per la sicurezza dei residenti e dei turisti, rinunciando spesso alle ferie nel periodo estivo pur di assicurare l’efficienza del servizio”, ha ricordato il consigliere regionaleJan Casella.

“Se la sicurezza e la legalità devono essere un diritto garantito a tutti, nel ponente savonese rappresentano anche un valore aggiunto per il turismo. Con l’approvazione di questa proposta, chiediamo alle istituzioni di impegnarsi per garantire la permanenza del Commissariato di Polizia di Stato ad Alassio, rimarcando l'importanza che questo presidio ha per tutto il comprensorio”, ha concluso Casella.

Aggiunge Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione: "Il commissariato di polizia di Alassio non verrà trasferito. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate dagli organi competenti. E’ indubbio che il presidio di polizia in un territorio importante come Alassio sia fondamentale. Al momento, la situazione del commissariato è oggetto di accordi per eseguire i lavori necessari. Come sempre la minoranza, e in questo caso il consigliere di Avs Jan Casella ha lanciato un allarme infondato. Da sempre abbiamo evidenziato l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini delle forze dell’ordine. Lo ha riconosciuto anche il sindaco di Alassio Marco Melgrati che anzi, ha sempre accolto le richieste pervenute per migliorare la sede e ha sempre chiesto e ottenuto un potenziamento dei servizi di controllo, in vista della stagione estiva per aumentare la sicurezza nella cittadina rivierasca".