Regionali, Scarone (5Stelle) : "La sanità fantasma del centrodestra e l’incoerenza di Vaccarezza"

Sanità, un argomento determinante in questa campagna elettorale per la Regione Liguria, sul quale interviene Stefania Scarone, candidata pe ri 5Stelle. "Le elezioni si avvicinano e, come da copione- dice Scarone - il centrodestra inizia a fare dichiarazioni che, oltre a essere lontane dalla realtà, mettono in luce la totale incapacità di assumersi la benché minima responsabilità per gli ultimi nove anni di disastro. Oggi è il turno del consigliere Angelo Vaccarezza, che si presenta davanti all’ospedale di Albenga, in un video su Facebook , forse nella speranza di nascondere sotto il tappeto il disastro che lui stesso ha contribuito a creare".

"Non parla della sanità disastrata- prosegue Scarone - di un buco di 230 milioni solo nei primi sei mesi di quest’anno, di un sistema che ormai non rispetta più l’articolo 32 della Costituzione. Invece, Vaccarezza si scaglia contro chi ha governato prima di lui. Ma mi chiedo: chi ha governato negli ultimi nove anni? Se la situazione ereditata era così terribile, come mai non ha fatto nulla per cambiarla in quasi un decennio? Dov’era quando si potevano fare le scelte giuste per il bene dei cittadini?"

Forse si è dimenticato come funziona il sistema, visto che è chi governa che prende decisioni e con una maggioranza bulgara, approva qualsiasi cosa e non l’opposizione che non ha alcun potere decisionale. Ora, invece, vuole farci credere che tutto sia colpa di chi non aveva alcuna possibilità di intervenire. La verità è che la sanità è a pezzi proprio per le scelte sue e di chi ha governato al suo fianco.

Poi l'attacco sulla richiesta di riconoscimento di area disagiata per l'ospedale. "E vogliamo parlare del 2016? - continua la candidata dei 5Stelle - Quando, con la solita ipocrisia, si recò nella piazza davanti all’ospedale di Cairo Montenotte per firmare la petizione, insieme a 18.000 cittadini, affinché venisse riconosciuto come ospedale di area disagiata? Ma, tornato comodamente al consiglio regionale, cosa fece? Votò contro la mozione del M5S che chiedeva esattamente ciò per cui aveva firmato. Pensava davvero che i cittadini si sarebbero dimenticati?"

"Dov’era in questi nove anni, Vaccarezza? - conclude Scarone - La verità è semplice: era lì, a governare la Liguria con Toti, riducendo la sanità pubblica in brandelli per favorire i privati che mirano solo al profitto e lasciando che le nostre strutture venissero smantellate. E adesso, di fronte a questo disastro, tenta di scaricare la colpa su chi non ha mai avuto il potere di decidere. Ma i cittadini non sono ingenui: vedono, ricordano, e non dimenticheranno chi è il responsabile, di questo fallimento".