Iniziato il ripascimento ad Alassio, un passo fondamentale nel processo di protezione e rinforzo del litorale

"È finalmente iniziato il tanto atteso cantiere per il ripascimento delle spiagge di Alassio. L'intervento segna un passo fondamentale nel processo di protezione e rinforzo del litorale. Dopo l'allestimento del cantiere, sono arrivati i primi camion con il materiale necessario per sistemare la sabbia lungo l'arenile". A renderlo noto è il consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi.

"A distanza di sette anni dal disastroso evento che aveva causato ingenti danni alla costa ligure, la Regione Liguria e il Comune di Alassio hanno deciso di non limitarsi alla semplice ricostruzione, ma di agire con una visione a lungo termine per la protezione delle spiagge e la tutela del territorio. Grazie all’utilizzo delle risorse nazionali di Protezione Civile – sottolinea Invernizzi – Alassio è stata una delle prime località a investire in un piano di ripristino che va oltre la semplice emergenza, puntando a migliorare la resilienza della zona alle future intemperie".

Il ripascimento delle spiagge non riguarda solo il ripristino della sabbia perduta durante la mareggiata, ma si inserisce in un contesto più ampio di protezione e rafforzamento del litorale contro gli eventi climatici estremi. "La strategia adottata dal Comune di Alassio mira a creare un ambiente costiero più robusto, capace di resistere ai cambiamenti climatici e alle mareggiate che, purtroppo, sembrano essere sempre più frequenti e violente", conclude il consigliere regionale di FdI.