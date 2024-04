Mancano operatori sociosanitari, la Rsu: "Siamo seriamente preoccupati". Apertura dell'Asl2 su possibili ulteriori assunzioni

"La carenza di operatori sociosanitari, a cui sopperiscono quelli in attività con turni aggiuntivi e salti di riposo, ci preoccupa enormemente sia per le ricadute sul servizio al paziente sia per il benessere dei lavoratori". Anna Mortara e Cristina Buscaglia, della Rsu aziendale di Asl2 Savonese, spiegano i motivi del presidio di oggi pomeriggio, 9 aprile, davanti all'Azienda Sanitaria Locale, sostenuto dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Il presidio è stato preceduto da un incontro chiesto una quindicina di giorni fa alla direzione generale dell'azienda sociosanitaria.

Il problema affrontato nell'incontro è stato quello relativo alla carenza di operatori sociosanitari. “L'assunzione di Oss è uno dei punti cardine della nostra rivendicazione - spiegano Buscaglia e Mortara - la carenza di questo profilo in azienda è rilevante. Un profilo che, tra l'altro, se presente in modo adeguato aiuterebbe anche il compito degli infermieri che potrebbero così dedicarsi a quelle che sono le attività specifiche e proprie della professione”.

Recentemente l'Asl ha fatto 15 assunzioni di Oss a tempo indeterminato e di prorogare fino alla fine di giugno i 15 contratti a tempo in essere e che scadevano a fine marzo. Cinque di questi, però, hanno in essere il contratto a tempo determinato che si chiuderà per la firma di quello a tempo indeterminato. Di fatto, quindi sono meno di 15 i nuovi operatori che entrano in azienda, e i sindacati chiedono ulteriori assunzioni. Tra l'altro, la graduatoria degli Oss scade a settembre.

"La graduatoria va utilizzata perché scade tra pochi mesi - proseguono Mortara e Buscaglia - con il rischio che , visti i tempi di Alisa per un nuovo concorso trascorra un lunghissimo periodo". Intanto ci sono anche Os che lasciano il posto di lavoro per dedicarsi ad altre professioni, "una cosa che non si è mai verificata prima" sottolinea la Rsu, per i ritmi e i carichi di lavoro troppo pesanti. Nell'incontro di oggi l'Asl ha aperto alla possibilità di ulteriori assunzioni di Oss giudicando l'incontro positivo e aprendo alla possibilità di 10 ulteriori assunzione entro l'estate.