Albenga, Podio: “Consorzio di bonifica essenziale per attrarre finanziamenti pubblici e garantire la sicurezza di cittadini e aziende”

“La costituzione del consorzio di bonifica è un passo fondamentale per il bene della nostra comunità. Come minoranza, abbiamo proposto di riprendere un percorso che la maggioranza aveva avviato nel 2020, ma poi abbandonato. Con la nostra mozione, presentata dalla consigliera Ginetta Perrone, vogliamo rilanciare la creazione di un ente essenziale per attrarre finanziamenti pubblici, gestire le acque e garantire la sicurezza di cittadini e aziende”. Così il consigliere di minoranza albenganese Nicola Podio in merito ad uno dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale ingauno convocato venerdì scorso, 18 ottobre.