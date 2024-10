Come rimuovere un tatuaggio dalle sopracciglia: metodi e consigli

Si dice che un tatuaggio sia per tutta la vita, ma non è proprio così. Col passare del tempo, alcune persone possono desiderare di toglierli o correggerli per i motivi più disparati, come la voglia di tornare “naturali” o il cambiamento delle tendenze estetiche. Fortunatamente, sono diverse le tecniche a cui è possibile ricorrere per eliminare o schiarire queste opere su pelle. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia.

Perché rimuovere un tatuaggio dalle sopracciglia?

Le motivazioni che possono spingere una persona a optare per la rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia possono essere diverse. Una delle più comuni è il cambiamento dei gusti personali: ciò che un tempo piaceva, ora ha stufato o è andato fuori moda. Un’altra ragione può essere collegata allo sbiadimento del tatuaggio, che può perdere di intensità o di precisione e apparire poco definito, o all’inizio di un lavoro in cui non è permesso mostrare questi disegni.

In alcuni casi, invece, il tatuaggio potrebbe essere stato eseguito semplicemente in maniera scorretta. Indipendentemente da quale sia la ragione che spinge a liberarsi da un tatuaggio alle sopracciglia, l’obiettivo è solo uno: correggere un elemento estetico che non soddisfa più.

I principali metodi di rimozione del tatuaggio dalle sopracciglia

Sono diverse le tecniche a cui si può ricorrere per effettuare la rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia. Le più diffuse sono:

● il laser: ideale anche per i tatuaggi microblading, questo trattamento emette un raggio di luce che penetra nella pelle e spezza le particelle di pigmento, in modo tale che il corpo possa eliminarle poi in modo naturale. Il lato negativo? Per eliminare totalmente l’inchiostro è necessario effettuare più sedute;

● la dermoabrasione: questo metodo prevede l’uso di un dispositivo abrasivo che ruotando elimina lo strato più superficiale della pelle. Si tratta di una soluzione efficace, che però può lasciare delle cicatrici e che richiede un tempo di guarigione più lungo rispetto ad altri sistemi;

● il peeling chimico: si tratta di una soluzione medica che prevede l’applicazione di sostanze chimiche sulla pelle in grado di eliminare in maniera controllata uno o più strati.

Laser per la rimozione del tatuaggio sopracciglia: come funziona?

Il laser è uno dei metodi più utilizzati e sicuri per la rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia. Questa tipologia di trattamento, funziona sfruttando degli impulsi di luci ad alta intensità che colpiscono direttamente il pigmento del tatuaggio, frammentandolo in piccole particelle.

Questa “separazione” è molto importante, poiché permette al sistema immunitario di intervenire. Il corpo, infatti, in questo modo inizia ad assorbirle gradualmente e in maniera naturale. È bene tenere in considerazione, però, che ci vuole un po’ di tempo, e spesso anche più sedute, per l’eliminazione totale del pigmento.

Dermoabrasione e peeling chimico: alternative al laser

Oltre al laser, esistono altre tecniche per una corretta e sicura rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia: la dermoabrasione e il peeling chimico. Entrambe le soluzioni mirano a rimuovere gli strati più superficiali della pelle, ma sfruttano delle tecniche diverse per raggiungere questo obiettivo.

La dermoabrasione è una procedura meccanica che utilizza uno apparecchio rotante e abrasivo per esfoliare e rimuovere gli strati più in alto delle pelle. In questo modo, il pigmento del tatuaggio viene eliminato mano a mano insieme alla porzione di pelle trattata. Si tratta di un’opzione più che valida per tutte le persone che non possono sottoporsi al laser per ragioni mediche o economiche. Però, presenta anche dei contro, perché è più invasiva del laser e comporta un periodo di recupero più lungo e spesso cicatrici.

Il peeling chimico, invece, utilizza soluzioni chimiche per esfoliare la pelle e promuovere il rinnovamento cellulare, aiutando a rimuovere gradualmente il pigmento del tatuaggio. Questa opzione è meno invasiva della dermoabrasione e può essere la giusta via per tatuaggi superficiali. Però, rispetto al laser, si tratta di una tecnica più delicata e meno precisa.

Fattori che influenzano la scelta del metodo di rimozione

La scelta del metodo più adatto per la rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia dipende da diversi fattori. Ogni persona, infatti, ha esigenze diverse, legate al tipo di tatuaggio, alla pelle e ai risultati desiderati. I fattori principali da tenere in considerazione sono:

● il tipo di pigmento e il colore del tatuaggio: il laser è particolarmente efficace sia sui pigmenti scuri che su quelli chiari che spesso possono essere rimossi in sole una o due sedute. Al contrario, la dermoabrasione e il peeling chimico possono essere adatti per queste tonalità, ma risultato meno efficaci su tatuaggi profondi e dai colori scuri;

● la profondità del tatuaggio: i disegni superficiali sono più facili da rimuovere rispetto a quelli che penetrano gli strati più profondi della pelle. Quindi, nel caso in cui sia necessario andare a fondo, è consigliabile optare per il laser. Invece, per i pigmenti presenti in superficie può essere sufficiente agire con la dermoabrasione o il peeling chimico;

● la sensibilità della pelle: chi ha la pelle sensibile è opportuno che opti per il laser, che è meno invasivo rispetto ad altri metodi. Mentre, per chi ha la pelle particolarmente spessa, potrebbe essere più efficace la dermoabrasione che però può dare cicatrici.

Preparazione alla rimozione del tatuaggio dalle sopracciglia

Prepararsi adeguatamente alla rimozione di un tatuaggio alle sopracciglia è fondamentale per garantire che la procedura si svolga in sicurezza e con successo. Alcuni accorgimenti pre-trattamento possono ridurre il rischio di complicazioni e favorire una guarigione più rapida. Ecco alcuni consigli utili da seguire prima di iniziare il processo di rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia:

● evitare di esporsi direttamente al sole;

● sospendere l’utilizzo di eventuali farmaci fotosensibilizzanti o fluidificanti del sangue;

● non applicare trucchi o cosmetici il giorno del trattamento;

● mantenere la pelle ben idratata;

● evitare di effettuare dei trattamenti esfolianti.

Cosa aspettarsi durante e dopo la rimozione

La rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia è un processo che richiede del tempo. Essere consapevoli a 360° di ciò che ci si deve aspettare durante e dopo la procedura può aiutare a ridurre l’ansia e prepararsi ad affrontare con serenità il trattamento.

Le sensazioni che si provano durante il processo, variano in base al metodo scelto. Ad esempio, se si opta per il laser occorre aspettarsi una sorta di “pizzicore” di bruciore. Mentre, la dermoabrasione può essere un po’ più dolorosa.

Dopo il trattamento, la pelle trattata può risultare arrossata, sensibile e leggermente gonfia. Nel caso del laser, potrebbero comparire anche delle crosticine o delle piccole vesciche, che però spariscono nel giro di pochi giorni.

Il processo di guarigione varia in base al metodo utilizzato, alla reattività della pelle e alla cura post-trattamento. In generale, ci vogliono alcune settimane per notare un miglioramento significativo e per consentire alla pelle di rigenerarsi completamente.

Qualsiasi sia la procedura scelta, la rimozione del tatuaggio alle sopracciglia può comportare alcuni effetti collaterali. Questi possono variare in intensità a seconda della risposta individuale della pelle e della tecnica utilizzata:

● rossore e gonfiore: sono comuni e temporanei, solitamente scompaiono entro pochi giorni;

● cicatrici: anche se rari con il laser, c’è un rischio maggiore di cicatrici con metodi più invasivi come la dermoabrasione;

● vesciche e croste: soprattutto nel caso di rimozione laser o dermoabrasione, possono formarsi vesciche o croste (flittene) che non devono essere bucate per evitare infezioni o cicatrici.

In generale, i tempi di recupero possono variare da 1 a 2 settimane a seconda del metodo scelto e della reattività della pelle, ma con le cure appropriate, la pelle si rigenera efficacemente e si prepara facilmente ad eventuali future sessioni di trattamento.

Consigli per la cura post-rimozione

Dopo la rimozione di un tatuaggio dalle sopracciglia, la cura post-trattamento è essenziale per favorire una guarigione rapida e prevenire complicazioni come infezioni, cicatrici o alterazioni della pigmentazione della pelle. Ecco alcune indicazioni su come prendersi cura della zona trattata:

● pulire delicatamente la pelle, senza usare saponi aggressivi e tamponando piano con un asciugamano;

● applicare creme idratanti e cicatrizzanti;

● proteggere la zona trattata dai raggi del sole;

● evitare di strofinare la porzione di pelle trattata.

In linea generale, comunque, è altamente consigliato seguire le indicazioni fornite dal professionista presso cui è stata effettuata la rimozione.

Quanto costa rimuovere un tatuaggio dalle sopracciglia

Indicativamente, rimuovere un tatuaggio dalle sopracciglia utilizzando il laser può costare all’incirca 100/200€ a seduta. La cifra varia in base al numero delle sessioni necessarie e alla grandezza del tatuaggio.

La dermoabrasione, invece, essendo una tecnica più abrasiva ha un costo che oscilla fra i 200 e i 600€ a seduta. Infine, il peeling va dai 100 ai 300€ circa, a seconda della profondità del tatuaggio e della clinica.