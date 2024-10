Elezioni regionali, Vaccarezza esalta Bucci: "Un uomo che sa governare, da Orlando solo no"

"Indubbiamente tra i due candidati presidenti c'è un abisso". Angelo Vaccarezza, candidato consigliere alle prossime elezioni regionali con Forza Italia, non va per il sottile nel definire i contendenti al ruolo di presidente della Regione.

"Da una parte c'è un uomo che ha dimostrato di saper governare la nave durante il mare grosso - ha dichiarato Vaccarezza a proposito del candidato presidente del centrodestra Marco Bucci - che ha saputo da uomo coraggioso ma non irresponsabile portare a casa un progetto come quello del Ponte Morandi, dove non è stata forzata nessuna norma, sono stati solo applicati i vari livelli di controllo in maniera parallela e non conseguenziale. Una piccolissima rivoluzione fatta da un grande sindaco".

"Dall'altra c'è un uomo che dice no a tutti" è invece stato il pensiero dedicato a Orlando, che con un lapsus freudiano nelle parole dell'esponente di Forza Italia è diventato per un attimo Burlando: "Ho detto Burlando perché pensate che nefaste immagini mi richiama Orlando, d'altra parte il finale è uguale...".

"Ricordo ai genovesi, ma anche ai miei amici savonesi, che il giorno che è stato approvato il decreto Genova il buon onorevole Orlando ha votato contro, quindi se fosse stato per lui e per loro il decreto Genova non vi sarebbe stato - ha continuato Vaccarezza - poi ha una coalizione che non è d'accordo su nulla: anche se uno si alzasse e avesse una buona idea, c'è l'altro che lo uccide. Si è cominciato a dire facciamo il Galliera, il giorno dopo Sansa ha detto 'Ma cosa dite? Il Galliera non si fa'. Quindi, io credo che mandarli al governo per vedere se è vero che non sanno governare perché non sanno stare insieme sia un rischio che noi non possiamo correre. Dall'altra parte ci sono quelli coesi, che la pensano allo stesso modo e hanno un grande capitano che si chiama Marco Bucci".

In conclusione, un pensiero sull'ipotesi - in caso di vittoria - di avere finalmente una figura savonese all'interno della Giunta: "A prescindere da chi, io credo che Marco Bucci non potrà non inserire un assessore savonese nella sua giunta. Uno dei grandi errori degli ultimi quattro anni è stato quello di mettere fuori dalla giunta la seconda provincia della Liguria. Bucci già ci ha rassicurato su due cose: no rigassificatore, no termovalorizzatore in provincia di Savona. Ne chiediamo una terza: sì ad un assessore savonese".