Tamponamento in A10 a Varazze: due feriti, uno in codice rosso. Code in direzione Genova

Due feriti, di cui uno in codice rosso, e diversi chilometri di coda in direzione Genova.

Questo il bilancio di un tamponamento con il coinvolgimento, parrebbe, di un furgone verificatosi sull'autostrada A10 intorno alle 14.30 in direzione Genova all'altezza di Varazze, precisamente in corrispondenza del km 27,7.

A intervenire sono stati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a disincastrare ed estrarre dall'abitacolo una delle persone coinvolte. A prestare le prime cure del caso alle vittime, pare due, i militi della Croce Rosa cellese e della Croce Oro Mare insieme al personale dell'automedica Sierra del 118.

Proprio quest'ultima ha accompagnato uno dei due feriti in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure mentre la seconda vittima è stata ricoverata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Sul posto presente anche il personale di Autostrade per l'Italia per regolare il traffico che ha visto registrarsi fin da subito consistenti incolonnamenti fino a 4 km e riportare in sicurezza la sede stradale, oltre alla Polstrada per i rilevamenti del caso.