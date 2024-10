Regionali, Canepa e Foscolo (Lega): "Blue Economy da valorizzare e da supportare"

"La Blue Economy e il turismo rappresentano le nuove frontiere per la crescita economica del Ponente e dell’intera regione. Non va dimenticato che la Liguria da anni occupa il gradino più alto del podio per il numero di Bandiere Blu assegnate dalla Fee per spiagge e porticcioli». Per Giancarlo Canepa e Sara Foscolo, candidati consiglieri alle regionali per la Lega «è importante tornare al centro del panorama turistico nazionale proprio attraverso la nautica, la sua industria, il suo indotto turistico costiero e marittimo".

"Occorre potenziare la centralità della nautica per far crescere l’economia della regione poiché si tratta di un settore in grado di mettere in sinergia il turismo e il made in Italy e capace di valorizzare l’intera filiera produttiva riconosciuta un’eccellenza grazie ai suoi porticcioli turistici e anche commerciali".

Canepa e Foscolo si impegneranno verso nuove sfide e opportunità offerte dalla Blue Economy nel contesto del turismo costiero e marittimo: "E’ un segmento assolutamente da valorizzare e da supportare. La nautica – insistono Canepa e Foscolo - è un valore aggiunto dell’offerta turistica dei nostri territori. Nella vicina Costa Azzurra i porticcioli turistici hanno aumentato notevolmente il livello dell’offerta dei servizi e altrettanto potremmo fare in Liguria migliorando, ovviamente salvaguardando ambiente e paesaggio, quelle strutture dismesse e quindi mettendo a fuoco le risorse disponibili concesse dalle normative legate al Demanio. In sostanza- spiegano meglio il concetto i due candidati consiglieri - possiamo guardare ad una nuova portualità senza promettere cattedrali nel deserto, ma utilizzando prevalentemente le aree portuali mercantili dismesse".