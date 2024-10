Finale fa i conti coi danni da maltempo: circa 150mila euro di somme urgenze e altri disagi

Il Comune di Finale Ligure ha stimato in circa 150mila euro gli interventi in somma urgenza necessari a seguito degli eventi meteo del 16 e 17 ottobre. Le segnalazioni dei danni saranno inoltrate al dipartimento di Protezione Civile della Regione Liguria, come previsto dalle procedure.

"Entro lunedì 28 ottobre gli uffici comunali invieranno, come previsto dalle tempistiche dettate dalla Regione, le schede speditive sia per quanto concerne le somme urgenze, sia per la segnalazione di interventi per la riduzione del rischio residuo che sono strettamente connesse all'evento" annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco.

Tra le somme urgenze è stato inserito l'intervento sullo smottamento occorso lungo l'argine del Pora all'altezza del parcheggio degli autobus, lato cimitero, a Finalborgo. "Il lavoro è stato appaltato alla ditta Icose per un importo complessivo da circa 90.000 euro ed è stato avviato nei giorni immediatamente successivi all'ondata di maltempo cominciando dalla posa della massicciata - prosegue l'assessore Folco - Dopodiché, eventi meteo permettendo, nei prossimi giorni seguiranno le opere di finitura come il ricollegamento della piastra sovrastante rimasta intatta".

Al computo delle somme urgenze si aggiungono altre opere di varia natura per un importo di circa 60.000 euro: "Queste riguarderanno numerosi interventi necessari al ripristino della viabilità come la rimozione di alberi caduti, la pulizia di cunette e griglie, la sistemazione di buche createsi nel manto stradale e la rimozione di materiale trascinato dalle acque e accumulatosi in vari punti. Ciò avverrà grazie al coinvolgimento anche di ditte già impegnate sul territorio" prosegue l'assessore Folco.

Oltre alle somme urgenze, l'Ufficio Tecnico sta valutando gli "interventi per la riduzione del rischio residuo che sono strettamente connesse all'evento", come ad esempio il tratto di piazzale attiguo al parcheggio di Finalborgo oggetto della frana sopracitato. In questo caso sono in corso le valutazioni per una stima più precisa del danno riportato. L'attenzione sarà posta anche su nuove operazioni di disalveo dei corsi d'acqua.

I tecnici hanno anche preso in esame lo smottamento sottostrada nella frazione di Olle Inferiore, in vicinanza del civico n.19. "Sono state eseguite le verifiche del caso e la strada non è stata chiusa: verrà, con un successivo intervento in fase di predisposizione, protetto il terreno con un telo per evitare il dilavamento successivo del versante sottostante alla strada per permettere successivamente la realizzazione di un progetto di definitiva sistemazione - afferma l'assessore Folco - Rimarchiamo inoltre come un precedente recente intervento alla confluenza dei due rii sottostanti alla sede stradale di rimozione del materiale abbia permesso di evitare danni peggiori".

Sempre sul territorio comunale finalese, già lo scorso weekend sono state riaperte con senso unico alternato regolato da semaforo la Sp490 e la Sp45 di competenza provinciale. I lavori di ripristino hanno previsto la progettazione e la predisposizione delle aree di cantiere per poi proseguire con le opere di consolidamento e costruzione dei nuovi muri di contenimento.

Sul sito istituzionale www.comune.finaleligure.sv.it è infine stato reso noto il link al quale è possibile scaricare i moduli per la segnalazione dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali in oggetto per quanto concerne i beni privati. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 17/11/2024.