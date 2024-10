150 anni di ferrovia in Liguria: in un video le tappe dell'infrastruttura che ha unito le Riviere e il capoluogo

Il 24 ottobre 1874 è una data storica per la Liguria: veniva infatti inaugurato l'ultimo tratto della Ferrovia Ligure, quello che collega Sestri Levante con La Spezia. Da quel momento, la regione è stata finalmente unita in modo continuo dal binario del treno, collegando Genova, la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante in un’unica rete ferroviaria.

Un video realizzato da Fabio Olla celebra, 150 anni dopo, quell'importante traguardo ripercorrendo la storia e il percorso originale della ferrovia, offrendo una visione dettagliata di come questa infrastruttura abbia plasmato la mobilità e lo sviluppo della Liguria.

Una carrellata di immagini e ricostruzioni con la genesi di questa imponente infrastruttura, che si estende per 265 km. Il video è suddiviso in due principali sezioni: da Genova a Ventimiglia (compreso il confine con la Francia): questa tratta è una delle più suggestive e panoramiche, caratterizzata da gallerie e tratti a strapiombo sul mare che hanno reso la Riviera di Ponente una delle destinazioni più affascinanti per i viaggiatori; e da Genova alla Spezia (inclusa Sarzana): il tratto collega la città di Genova alla Riviera di Levante, attraversando località di grande bellezza e rilevanza storica.

La realizzazione della ferrovia ha avuto un impatto trasformativo sulla regione. Non solo ha collegato le località principali, ma ha anche permesso di sviluppare un’economia più fluida e integrata in modo rapidissimo, favorendo il commercio e il turismo lungo la costa e determinando in modo radicale la fisionomia costiera.

Su YouTube il video completo di Fabio Olla.