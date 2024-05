L’ecocardiografo per l’ospedale di Albenga è realtà: raggiunta la cifra necessaria, il 23 maggio la consegna

L’ecocardiografo per l’ospedale di Albenga è oggi realtà.

Una notizia importante quella comunicata ieri sera, giovedì 9 maggio, durante una delle riunioni periodiche che il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore continua a tenere: è stata raggiunta la somma per acquistare questa importante apparecchiatura, che arriverà il prossimo 23 maggio, sarà collaudata e successivamente inaugurata il prossimo 1 giugno per poi essere donata, attraverso atto ufficiale, all’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore nasce non solo come movimento di protesta – afferma il sindaco di Albenga -, ma anche di proposta e oggi siamo riusciti, tutti insieme, a raggiungere un importante risultato. Se ciò è stato possibile è grazie alla credibilità che ognuno di noi ha e abbiamo come comitato”.

“Dopo l’incontro con il dottor Shahram Moshiri che ha rappresentato l’esigenza di avere un ecocardiografo all’Ospedale di Albenga, ci siamo attivati tutti insieme ed è proprio grazie a questo che abbiamo ottenuto questo risultato – aggiunge Gerolamo Calleri -. Mi farà piacere se all’inaugurazione ci saranno cittadini, consiglieri di ogni colore politico e associazioni perché, come abbiamo sempre ricordato, il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore è e sarà sempre apartitico”.

“Procederemo a formalizzare la cessione in uso dell'ecocardiografo all’Ospedale di Albenga, dove dovrà rimanere sempre – precisa Giorgio Cangiano -, affinché i cittadini del nostro comprensorio possano beneficiarne. Troppe volte è accaduto che al nostro ospedale venisse tolto più che dato, ma l’ecocardiografo rimarrà sempre ad Albenga”.

Gino Rapa e Dino Ardoino ci tengono a dire grazie a chi ha partecipato attivamente alla raccolta fonti: “Ringraziamo tutti i cittadini e le associazioni che hanno fatto una donazione e un ringraziamento particolare per l’entità del contributo va alla Fondazione De Mari e alla famiglia Ricci determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo”.

Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore nasce per la salvaguardia del diritto alla salute di tutto il comprensorio e dell'ospedale pubblico e promuove azioni non solo di protesta, ma anche di proposta come l’acquisto di un ecocardiografo che permetterà ai pazienti del comprensorio ingauno di poter fare questo importante esame diagnostico ad Albenga.

L’azione del comitato continuerà sempre senza abbassare mai la guardia anche a prescindere dalle recenti vicende che hanno interessato la Regione Liguria.