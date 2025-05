Bitcoin supera i 100.000 dollari per la prima volta da febbraio

Giovedì 8 maggio 2025, Bitcoin ha riconquistato la soglia dei 100.000 dollari per la prima volta da febbraio, segnando il livello più alto in tre mesi secondo Coin Metrics. Il rally, guidato dall’annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito, riflette un rinnovato ottimismo nel mercato crypto e offre spunti cruciali per trader e investitori.

Un breakout alimentato dall’accordo commerciale

Alle 12:00 di ieri, Bitcoin si attestava a 101.679,85 dollari, in rialzo del 5,8% su base giornaliera. Il movimento è iniziato nella notte, dopo che il presidente Donald Trump ha anticipato un’intesa commerciale con il Regno Unito. L’annuncio ufficiale, giovedì mattina, ha delineato un accordo che riduce i dazi britannici dal 5,1% all’1,8% e mantiene un dazio del 10% sulle importazioni britanniche negli USA. Questo ha spinto Bitcoin oltre i 100.000 dollari, in parallelo a un rialzo delle azioni, con il Dow Jones Industrial Average in crescita di oltre 500 punti. Oggi BTC ha persino superato 104.000$.

Antoni Trenchev, co-fondatore dell’exchange Nexo, ha definito il recupero “una delle imprese più formidabili di Bitcoin”. “Non solo ha riconquistato i 100.000 dollari, ma ha riaffermato il suo status di asset resiliente, con prospettive commerciali USA più rosee”. Trenchev ha sottolineato che acquistare al picco della paura, come a 74.000 dollari di aprile, si è rivelato “eccezionalmente redditizio”.

La recente incertezza del mercato è stata una manna per Bitcoin e potrebbe continuare a sostenere la criptovaluta di punta, con gli investitori che iniziano a dubitare dello status di bene rifugio degli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump abbia ritirato parte della sua aggressiva retorica sui dazi, gli investitori sono ancora in cerca di chiarezza su quale sarà la politica commerciale.

Fattori di mercato e contesto macroeconomico da valutare

Il rally di Bitcoin, che ha guadagnato il 17% da aprile nonostante la volatilità innescata dai dazi di Trump, supera la performance dell’oro spot (+5%) e dell’S&P 500 (-0,8%) nello stesso periodo, secondo Bloomberg. Trenchev attribuisce il successo a tre fattori: il supporto dell’amministrazione Trump alle criptovalute, con proposte come una riserva strategica di Bitcoin; afflussi record negli ETF spot, con 2,3 miliardi di dollari a marzo; e la percezione di Bitcoin come bene rifugio in un contesto geopolitico incerto, segnato da tensioni India-Pakistan e da una Federal Reserve cauta, che mantiene i tassi al 4,25-4,50% per bilanciare inflazione (3,1%) e disoccupazione (4,2%).

Tuttavia, Bitcoin non è fuori pericolo. Trenchev avverte che il massimo storico di 109.350 dollari di gennaio rimane una resistenza chiave. Senza un breakout, BTC potrebbe oscillare tra 70.000 e 109.000 dollari per altri due mesi, in linea con il range post-elettorale.

Impatto sulle altcoin e sul settore crypto

Il rialzo di Bitcoin ha trascinato poi le altre criptovalute: Ether è balzata del 18% a 2.050,46 dollari, Solana ($SOL) ha guadagnato il 10%, e Dogecoin ($DOGE) è cresciuto del 12%, secondo CoinGecko. Tuttavia, le altcoin faticano a recuperare i massimi del 2024, con Ether al 50% dai picchi. Società crypto come Coinbase hanno registrato un +5,2%, riflettendo in modo adeguato il sentiment positivo.

L’incertezza macroeconomica, con la Fed riluttante a tagliare i tassi e le tensioni geopolitiche in aumento, potrebbe continuare a sostenere Bitcoin come bene rifugio alternativo. Tuttavia, la politica commerciale di Trump, pur ammorbidita, rimane un’incognita, spingendo gli investitori a cercare chiarezza. Bisogna riflettere e analizzare i dati che pongono il breakout sopra i 100.000 dollari, aprendo di fatto la strada a un possibile test dei 109.350 dollari, ma con la resistenza a 105.000 dollari che richiede cautela.

