Conte a Savona: "Bucci dimentica che il decreto per la ricostruzione del ponte Morandi l'ho firmato io"

Ha ascoltato i cittadini e i comitati prima di parlare alle persone che hanno riempito la Sala Rossa del municipio. Oggi, 24 ottobre, Giuseppe Conte ha incontrato i candidati alle regionali e il territorio.

In Sala Rossa sono intervenuti Elisa Boccaletti del comitato No al mostro, e Graziano Perruccio contro il rigassificatore, Sergio Siriani di

Quelli della catena e Gianni Bottura del Comitato a difesa dell'ospedale di Cairo. "Contro il rigassificatore - ha detto Conte - su cui il Movimento vi ha dato sponda in Unione Europea, continueremo a batterci perché non è ammissibile per questa comunità. Non è quello di cui questo territorio ha bisogno e i numeri di chi ha manifestato contro sono impressionanti. Una reazione del genere, come la vostra contro questo progetto è veramente impressionante e dimostra che azioni spontanee dei cittadini possono avere successo".

Poi sulla precedente giunta regionale, alla quale non ha risparmiato attacchi, e il cambiamento che il Movimento vuole imprimere alla politica. "E' un problema di metodo - ha spiegato - Ci hanno detto di essere giustizialisti. E' una vita che ho cercato di nutrirmi di cultura delle regole giuridiche e le regole vanno rispettate altrimenti c'è arbitrio e c'è sopruso".

"Quando la politica non ascolta i cittadini per chiudersi nei palazzi, o peggio, nei salotti o sugli yacht - ha affermato - è possibile che lo scontro tra interesse dell'imprenditore che ha bisogno del rinnovo di una concessione e del politico che cerca finanziamento per la sua campagna elettorale si incrocino e facciano un patto. E' quello che è successo qui in Liguria. E' un sistema marcio. Il patteggiamento è un'ammissione di colpa".

Sulla scelta di Orlando come candidato della coalizione sostenuta dai 5Stelle Conte spiega "avevamo in tavola per sostenere un nostro candidato, ma quando sei intorno ad un tavolo devi arrivare ad una sintesi. Abbiamo accettato la candidatura di Orlando ponendo delle condizioni".

Non potevano mancare i temi della sanità e della giustizia "Il modello di questo governo è smantellare la sanità pubblica - ha detto a vantaggio di quella privata. Aggiungono nuovi reati per chi manifesta per strada colpendo i poveracci e la casta dei privilegiati resta impunita. Giorgia Meloni ha preso tutti in giro. Ha detto con noi da oggi prevarrà meritocrazia, non hanno più posti dove sistemare amici, parenti e amanti".

Infine la stoccata a Bucci che ha fatto della ricostruzione del ponte Morandi uno dei punti cardine del suo operato e della sua campagna elettorale "Ero nel governo Conte2 - conclude l'ex Premier - quando ponte Morandi se é stato ricostruito. Bucci dimentica, o fa finta di dimenticare, che chi ha scritto quel decreto per la ricostruzione sono io e chi ha finanziato le opere é il sottoscritto. Era stato nominato commissario il sindaco di Genova perchè siamo capaci dare un incarico al sindaco locale a prescindere colore politico quando si tratta di infrastrutture necessarie".