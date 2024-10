Branca (Avs) chiude la campagna elettorale: "Solo lavorando con le comunità possiamo cambiare la società"

Scuola e comunità dei diritti sono i temi oggetto dei dibattiti che ha chiuso la campagna elettorale di Maria Gabriella Branca con Andrea Isetta e Gabriele Lugaro ai giardini Serenella, con la partecipazione di Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs, al dibattito "Crescere nsieme a scuola di democrazia", moderatore Luigi Lanza.

Marilena Grassadonia attivista componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e attivista lgbtqia+, è stata invece intervistata da Jacopo Marchisio su "La comunità dei diritti".

"Solo attraverso il lavoro con le comunità possiamo riuscire a cambiare la nostra società -a detto Branca - Abbiamo una società frammentata, distopica ma noi dobbiamo cercare di cucire queste ferite. Finché tutti restano attaccati ai loro smartphone non solo non riusciamo a fare politica ma nemmeno a salvare noi stessi".

"L'esperienza che abbiamo fatto con la nostra amministrazione - ha concluso Branca - ci ha portato ogni giorno, ogni sera in una riunione diversa. Facciamo centinaia e centinaia di riunioni in cui incontriamo tantissime persone, con i loro saperi, e il terzo settore che non può essere la stampella della pubblica amministrazione. Con il terzo settore vogliamo fare una coprogrammazione perché di questo abbiamo bisogno. La pubblica amministrazione non ha l'idea di quelle che possono essere le esigenze del territorio".