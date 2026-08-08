Liguria rafforza il sostegno alle famiglie con 7 milioni per assistenza, conciliazione e gravissima disabilità

La Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con un investimento complessivo di 7 milioni di euro per l'edizione 2026 del bonus assistenti familiari (badanti), giunta alla settima annualità, del bonus baby sitter, giunta alla sesta annualità e alla misura volta alle prestazioni integrate per la gravissima disabilità. La Giunta regionale ha approvato l’iniziativa, proposta dagli assessori alle Politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò, alla Tutela e valorizzazione dell'infanzia Simona Ferro e alla Programmazione FSE Marco Scajola, finanziata attraverso le risorse del PR FSE+ 2021-2027.



"Confermiamo una misura che negli anni ha dimostrato di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie liguri e che, proprio per questo, abbiamo deciso di rafforzare, aumentando di un milione di euro le risorse disponibili rispetto alla precedente edizione, per sostenere le famiglie che devono affrontare situazioni di gravissima disabilità. Da un lato sosteniamo l'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, dall'altro aiutiamo mamme e papà a conciliare gli impegni di cura con il lavoro o con un percorso di formazione. Si tratta di un intervento che si inserisce in una strategia più ampia di sostegno al welfare familiare e alla natalità, offrendo risposte concrete a chi ogni giorno affronta il difficile equilibrio tra vita professionale e responsabilità familiari. Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo continuiamo a investire in politiche che favoriscono l'occupazione, l'inclusione e la permanenza delle persone fragili nel proprio contesto di vita, con l'obiettivo di garantire che nessuno sia costretto a rinunciare al lavoro per assistere un figlio o un familiare anziano". Lo dichiarano il vicepresidente e assessore alla Tutela e valorizzazione dell'infanzia Simona Ferro e gli assessori alle Politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò e alla Programmazione FSE Marco Scajola.



L'iniziativa persegue un duplice obiettivo: sostenere le famiglie con bambini e con persone non autosufficienti assistite al domicilio nelle spese per l'assunzione di baby sitter o assistenti familiari (badanti), favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, e incrementare il numero di persone non autosufficienti che possono ricevere assistenza indiretta rimanendo nella propria abitazione.



Il bonus baby sitter prevede un contributo di 350 euro al mese. Il bonus assistenti familiari (badanti) è invece pari a 600 euro mensili per chi non beneficia del Fondo Grave Disabilità e a 250 euro mensili per chi già percepisce tale contributo.

Il bonus per prestazioni integrate per la gravissima disabilità è pari a euro 1.200 mensili massimi per coloro che non percepiscono il bonus assistenti familiari (badanti).



Per accedere al bonus assistenti familiari (badanti) è richiesto un ISEE sociosanitario ordinario non superiore a 35 mila euro. Per il bonus baby sitter possono presentare domanda i genitori di figli fino a 15 anni compiuti, oppure fino a 18 anni in presenza di disabilità, con ISEE ordinario del nucleo familiare o ISEE minorenni non superiore a 35 mila euro. In caso di più figli minorenni, sarà possibile richiedere un solo bonus per nucleo familiare.



Per accedere ai bonus per prestazioni integrate per la gravissima disabilità è richiesto un ISEE pari o inferiore a euro 50.000 se maggiorenni, pari o inferiore a 65.000 euro se minori.



Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite SPID o CIE, accedendo al sistema Bandi on line sul portale bandifilse.regione.liguria.it, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, a partire dalle ore 8.30 del 01 settembre 2026 e fino alle ore 17.30 del 15 ottobre 2026. I contributi saranno concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili.



Saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per assistenti familiari (badanti) e baby sitter a partire dal 1° gennaio 2026,quindi con effetto retroattivo.