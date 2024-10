Autobus bloccato in via dei Mille, Lima (Patto per Savona) risponde a Scaramuzza: "La mobilità e la sicurezza priorità assolute"

Nella foto la prova di svolta nella serata del 23 settembre di un autobus tra via Vegerio e via dei Mille

L'autobus di Tpl Linea si incastra tra via Poggi e via dei Mille a causa delle auto parcheggiate ma non sono mancate sui social le polemiche di alcuni cittadini e del mondo politico di opposizione che punta il dito contro la prossima modifica, prevista entro fine mese, della viabilità in quel tratto.

Dopo l'attacco del capogruppo della Lega il consigliere Maurizio Scaramuzza a rispondere è il capogruppo del "Patto per Savona" Marco Lima.

"La mobilità e la sicurezza stradale sono priorità assolute per la nostra Amministrazione, come dimostra l’avvio del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. La conversione a doppio senso di Via dei Mille prevede interventi tecnicamente adeguati, con l’obiettivo di snellire il traffico e limitare gli ingorghi, assicurando la sicurezza di tutti, compresi i mezzi pubblici - spiega Lima - Tuttavia, è fondamentale ribadire che, pur apportando miglioramenti, questo intervento non risolverà la cronica congestione del traffico cittadino, problema che richiede un piano complessivo di revisione del traffico e infrastrutture su larga scala, come l’Aurelia Bis. Ricordiamo inoltre che il tratto di Corso Italia, quando aperto al traffico, era sempre intasato nelle ore di punta: segno che la vera svolta non può prescindere da un approccio integrato".

"Un problema altrettanto significativo è l’abitudine radicata di parcheggiare in modo disordinato e irregolare, bloccando la circolazione e creando disagi e pericoli per tutti gli utenti. È vergognoso che alcuni Consiglieri Comunali ammicchino a chi non rispetta le regole, come chi parcheggia in mezzo alla strada, sfruttando queste cattive pratiche per scopi di consenso politico. Le regole stradali non sono un’opzione: sono essenziali per la sicurezza e la vivibilità di ogni cittadino" continua il consigliere di maggioranza e consigliere provinciale.

"Crediamo fortemente nel dialogo con la città e con tutti i cittadini. Come gruppo non abbiamo mai smesso di dialogare con i cittadini di tutti i quartieri. Siamo convinti che chi ha la responsabilità di prendere decisioni per la comunità debba ascoltare tutte le posizioni e trovare una sintesi che rappresenti il miglior interesse collettivo" conclude Marco Lima.

Entro fine mese dovrebbe diventare a doppio senso di circolazione via dei Mille tra via Poggi e via Vegerio con la prosecuzione nella restante parte (quella tra via Poggi e piazza Diaz) a senso unico verso la piazza. Via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione verso la Torretta.

Nei giorni scorsi nel frattempo è stato modificato l'accesso e l'uscita in Piazza Marconi. Chi arriva da via Dei Mille non può più svoltare a destra prima della fontana, ma deve accedere alla piazza dal secondo ingresso.