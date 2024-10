Maltempo a Carcare, la testimonianza: "Locali invasi dall'acqua del fiume"

Sono ore drammatiche in Val Bormida: il maltempo ha infatti provocato numerosi disagi su tutto il territorio valbormidese.

Una testimonianza di quanto accaduto nelle ultima ore arriva da Carcare, a parlare è Cristina Barbero del Bar Gelateria La Pesa: "L'acqua del fiume ha invaso i locali, abbiamo dovuto buttare parecchia roba. Ringrazio tutti quelli che mi sono venuti ad aiutare stamattina perché il dehor era pieno di fango: li ringrazio veramente tanto".

Nel frattempo dalla Regione fanno sapere che la colonna mobile della Protezione civile regionale è in arrivo proprio in Val Bormida per garantire tutto il supporto necessario con idrovore e mezzi ad hoc nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, dove volontari e personale dei Dipartimento si sono attivati già dalle prime ore della mattina in supporto alla popolazione. Prima tappa a Cairo Montenotte, in particolare nella zona dell’ospedale che ha registrato allagamenti al piano sotterraneo.

Per quanto riguarda la conta dei danni al patrimonio pubblico, il Dipartimento regionale della Protezione civile attenderà il resoconto di questi ultimi eventi per chiudere l’analisi speditiva avviata a seguito delle allerte dell’8 e 9 ottobre e poi del 17 e 18 ottobre in modo da avere un quadro completo della situazione: conclusa la procedura, spetterà al nuovo presidente della Regione valutare se procedere o meno con la richiesta di Stato di emergenza al Dipartimento nazionale di Protezione civile.

La Colonna mobile regionale della Protezione civile, inoltre, sarà operativa anche ad Arenzano.