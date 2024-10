Savona, nuova viabilità in via Dei Mille, definito l'assetto della zona e la razionalizzazione dei parcheggi

La giunta ha approvato la sistemazione dei parcheggi di via dei Mille e di piazza Diaz e ha deciso di procedere con interventi di modifica del raccordo dell’attuale marciapiede nell’angolo tra via dei Vegerio e via dei Mille e il successivo allineamento fino a via Poggi, nella porzione oggi occupata dai dissuasori in cemento, con conseguente allargamento della carreggiata utile di via dei Mille. I lavori partono domani, la loro durata sarà influenzata necessariamente dalle condizioni del meteo, ma è calcolata in circa dieci giorni lavorativi.

Oggi inoltre la giunta ha definito la risposta alla petizione sulla riapertura di corso Italia, risposta che consiste in un ampio documento di 6 pagine, suddiviso in capitoli che ha la forma di una lettera aperta ai savonesi. Verrà formalizzata e comunicata nei prossimi giorni, come da Regolamento Comunale. I confronti e le prove in strada Prima di decidere di dare seguito alla soluzione n. 3 di Sintagma, l’Amministrazione si è confrontata con TPL, con i sindacati dei trasporti, con la Polizia Locale e con i tecnici del settore lavori pubblici. Questi confronti e le prove di svolta eseguite da TPL direttamente in via dei Mille, hanno dato esito positivo, salvo lievi correttivi.

Cosa prevedono gli interventi correttivi:

Eliminazione dell'attuale attraversamento pedonale su via dei Mille all'altezza della Confraternita di SS Pietro e Caterina

Eliminazione dell'attuale area sosta su via dei Mille nel tratto tra via Poggi e l'isola spartitraffico di via dei Vegerio/piazza Marconi che rimane invariata. Questi posti auto verranno recuperati in piazza Diaz, dove grazie alla razionalizzazione del parcheggio ne verrà aumentata la capienza

Rimozione dell'area parcheggio moto attualmente esistente nell'intersezione di via dei Vegerio e via dei Mille. Questi stalli, invece, verranno recuperati in via dei Mille, grazie alla nuova sistemazione a pettine delle moto

Lieve modifica del raccordo del marciapiede nell'angolo tra via dei Vegerio e via dei Mille e successivo allineamento fino a via Poggi per allargare la carreggiata utile di via Dei Mille nel tratto compreso tra via Poggi e via dei Vegerio che attualmente è occupato da dissuasori in cemento. Questi interventi sono finalizzati a rendere ancora più agevole la svolta tra via dei Vegerio e via dei Mille per i bus della linea 5 L’Amministrazione ha deciso di procedere con l’allineamento del marciapiede per migliorarne il raccordo, agevolare il flusso e favorire il lavoro degli autisti dei bus, nonostante TPL e i rappresentanti sindacali dei trasporti non lo ritenessero indispensabile ai fini della manovra, visto che in via dei Mille si verrà a creare una situazione simile ad altre analoghe presenti in varie zone della città, compresa via Poggi.