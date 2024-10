Elezioni regionali, la moglie di Bucci: “Il mio incubo sarebbe stato lui sindaco e Orlando presidente”

Dopo un testa a testa all’ultimo voto, a spuntarla è stato Marco Bucci, sindaco di Genova, che ha vinto la corsa alla presidenza della Regione Liguria battendo di poche migliaia di voti il candidato per il centro destra Andrea Orlando.

Accanto al primo cittadino genovese, neo presidente della regione, c’è sempre stata la moglie, Laura Sansebastiano.

“All’inizio non ero così contenta - ha raccontato ai cronisti - poi, vista la sua decisione, ho giocato con lui, gli facevo uova e bacon. Ho giocato e l’ho sostenuto. Non avrei mai pensato a una vittoria così sul filo di lana. È stato uno stress mostruoso”.

A proposito della telefonata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Ha telefonato un mese fa e lui di salute era ancora piuttosto cagionevole. Gli ho detto che non poteva perdere altri sette chili. Un po’ è dimagrito ma speriamo di metterlo di nuovo in forma per la Liguria. Festeggeremo sicuramente”.

Mai Sansebastiano avrebbe scommesso sulla carriera politica del marito e a chi le chiede se si fossero sentiti, lei risponde “Una volta sola, su whatsapp, oggi pomeriggio. Si è trovato bene con Edoardo Rixi che lo ha trascinato, poi è andato avanti sulle sue gambe con liste che lo appoggiano nei suoi risultati”.

E Toti? “Erano pappa e ciccia, si sostenevano reciprocamente. Il mio incubo sarebbe stato che restasse sindaco e avere a che fare con un presidente della Regione dell’altra parte”.