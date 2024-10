Beppe Grillo su Whatsapp: "Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo"

"Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo". E' l'ultima provocazione di Beppe Grillo, consegnata alle "storie" di WhatsApp e accompagnata dall'immagine di un lupo. Evidente il riferimento alla tensione all'interno del M5S e al conflitto con l'attuale presidente del Movimento, Giuseppe Conte.

Il messaggio di Grillo arriva all'indomani del voto in Liguria, in un momento di forte contrasto interno che ruota attorno alla decisione di Conte di non rinnovare il contratto di consulenza di Grillo, il cui valore è stimato in 300.000 euro. L'annuncio è stato anticipato nel nuovo libro di Bruno Vespa, e non è tardata ad arrivare la reazione di Grillo, che ha risposto sui social rivendicando il proprio "diritto a estinguere il Movimento".

I pentastellati ora sono sulla graticola per la slavina delle urne: in Liguria hanno dimezzato i voti rispetto alle Europee scivolando dal 10 al 5 per cento. All'indomani degli scrutini, con il PD che supera il 28% ma consegna la vittoria a Bucci, le polemiche sono tante sul perimetro della coalizione. La "cacciata" di Italia viva ha ristretto il campo proprio su pressing di Conte con la sponda di Avs.

In provincia di Savona il Movimento 5 Stelle è passato dal 7,2% delle Regionali del 2020 al 3,9% raccolto al termine del voto di ieri.