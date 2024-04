È Constantin Nederita il giovane che ha perso la vita nell’incidente di Alassio

La tragedia avvenuta ad Alassio la notte scorsa ha scosso profondamente la comunità ingauna: a perdere la vita nell’incidente è il 17enne Constantin Nederita.

Il giovane stava procedendo in sella al suo scooter da Alassio in direzione Albenga, dove risiedeva con la famiglia. Dalle prime informazioni, ha perso il controllo del mezzo autonomamente, andando a urtare contro il muro di cinta di un’abitazione. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il giovane, classe 2006, è nato a Pietra Ligure e frequentava l’istituto Falcone a Loano.

Tanti i giovani che già stanno facendo visita all’amico tragicamente perduto. Un lutto sentito e straziante. La salma è ora nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

“Una tragedia immane di fronte alla quale non ci sono parole, solo l'immenso dolore per una giovane vita spezzata – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. A nome mio, dell'Amministrazione e di tutta Albenga esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.