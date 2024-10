Il crollo del Movimento 5Stelle e della Lega rispetto alle regionali del 2020

La crescita auspicata pochi giorni fa in Sala Rossa dalla capolista del Movimento 5Stelle in provincia Stefania Scarone, non c'è stata. C'è stato invece il passo indietro che ha visto il partito di Conte passare dal 7,2% delle Europee al 3,99% di queste regionali.

Anche la Lega è in sofferenza e nel Savonese porta a casa il 9, 56%. Alle regionali del 2020 aveva preso il 22,4% (e l'11,11% alle europee dello scorso giugno). Il partito del Carroccio resta schiacciato sotto il peso di Fratelli d'Italia e la lista civica di Bucci Vince Liguria degli ex "totiani", pagando divisioni a livello nazionale sempre più spostata a destra nella speranza di erodere consensi a Fratelli d'Italia (molti leghisti non hanno gradito la candidatura di Vannacci alle Europee che aveva poi annunciato un suo partito per fare poi un passo indietro). Ma anche per la Lega, sul territorio, ci sono difficoltà. Le divisioni all'interno del partito, soprattutto nel levante savonese, si sono fatte sentire e nell'ultimo periodo hanno visto fuoriusciti come Massimo Arecco e Renato Giusto, poi confluiti in Fratelli d'Italia o l'ex consigliere regionale Brunello Brunetto e più recentemente l'ex senatore Guido Bonino, una delle anime storiche della "vecchia" Lega.