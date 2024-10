Ubik Savona: martedì 5 novembre ore 18 incontro con lo scrittore e attivista Giovanni Impastato.

Presso la libreria Ubik di Savona l’incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978, rappresenta un’importante un’occasione per riflettere e per confrontarsi sui temi della legalità, per imparare a combattere la corruzione, a lottare per la verità e la giustizia.

Durante l’incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia sarà presentato il libro di Giovanni Impastato “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”.

Dopo la presentazione, è possibile cenare con Giovanni Impastato alle ore 19,30 cena presso la SMS Cantagalletto in una serata a sostegno di Libera Savona.

Il libro racconta la storia di Peppino Impastato, la vicenda rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa e libera del ragazzo destinato a diventare il più contagioso degli attivisti della lotta antimafia. Una storia che non si interrompe affatto con l'uccisione di Peppino, ma che continua per altri quarant'anni intrecciandosi a quella del nostro Paese, e disvelandone spesso complicità e opacità. Quella storia Giovanni, fratello di Peppino, l'ha vissuta tutta, camminando con Peppino ben oltre i cento passi che per convenzione distanziavano la loro casa da quella di Gaetano Badalamenti, 'u ziu Tano. Invecchiando, lui sì, mentre Peppino, suo fratello maggiore, restava per sempre ragazzo. Ma quei passi ora sono diventati milioni.