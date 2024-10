Tovo e le conseguenze del maltempo, Oddo: "Strade ed infrastrutture danneggiate per oltre 1 milione e 200 mila euro"

La voragine in via Costino a Bardino Vecchio

"Questi giorni di bel tempo stanno permettendo di velocizzare le attività tecniche di verifica e perizia sulle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 16/17/18 e 26/27 ottobre scorsi. Dalla prima ricognizione sono emerse oltre 25 criticità sul territorio che hanno impattato sia sulla viabilità comunale, sia sul reticolo idrografico del territorio, senza contare i danni subiti dai privati e dalle aziende agricole". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, aggiorna sull'attuale situazione del paese della Val Maremola, uno tra i più colpiti dal maltempo dei giorni scorsi.

"Un primo resoconto dei costi per il ripristino delle strade e delle altre infrastrutture danneggiate ammonta ad oggi ad oltre 1.200.000,00 euro, somma che, come si può ben comprendere, va oltre a capacità di spesa del Comune di Tovo San Giacomo - spiega ancora il primo cittadino - Per questo motivo, facendo seguito a quanto già fatto dalla Provincia di Savona e da altri comuni, ho scritto al Prefetto ed al nuovo Presidente della Regione Liguria affinché si attivino presso il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di calamità naturale che permetterebbe una più celere e serena azione di ripristino dei danni".

"Nel frattempo, il comune ha già deliberato la somma di 30.000,00 euro (destinati inizialmente ad altri lavori pubblici) per i primi interventi di bonifica e pulizia, mentre l'Ufficio Tecnico comunale sta completando le perizie per i lavori da eseguire in somma urgenza - continua Oddo - per questi, che ammontano a circa mezzo milione di euro, il Comune sta pensando all'accensione di un mutuo e l'Ufficio ragioneria sta completando le pratiche per la verifica della sostenibilità finanziaria. Questa somma servirà per intervenire, in somma urgenza, sulle due delle principali criticità lasciate dai nubifragi: via Costino a Bardino Vecchio e via Lavrio a Bardino Nuovo".

"Come anticipato ai consiglieri comunali a margine della seduta del Consiglio di lunedì scorso, per via Costino si sta valutando la sua riapertura a senso unico alternato, limitata però ai mezzi fino a 35 quintali e con una limitata larghezza. La decisione sarà presa non appena saranno giunte le ultime perizie geologiche sulla frana che ha scalzato metà del ponte di Costino lasciando per fortuna intanto la parte più vecchia dello stesso. Il lavoro dovrebbe prevedere la realizzazione di un nuovo impalcato adiacente al vecchio ponte che andrebbe così a sostituire la parte danneggiata".