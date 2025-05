Alassio piange la scomparsa del notaio Stefano "Nino" Parodi, morto all'età di 76 anni per una brutta malattia contro la quale ha lottato con tutte le sue forze. Molto conosciuto non solo ad Alassio, dove ha svolto parte della sua attività professionale, ma anche nella Riviera di Ponente. In precedenza aveva avuto uno studio notarile a Savona.

Parodi lascia la moglie Maria Rosà Filippi,i figli, Davide e Massimo. I funerali saranno celebrati martedì 13 maggio, alle 10, in Sant’Ambrogio, ad Alassio. Sempre in Sant'Ambrogio sarà celebrato il rosario, dove lunedì 12 maggio, alle 20,30.