Quiliano incendio a un quadro elettrico della pubblica illuminazione spento dai vigili del fuoco

Un quadro elettrico della pubblica illuminazione di Quiliano, nella omonima via, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio, intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il piccolo incendio.

Non ci sono persone ferite, ma devono essere verificate eventuali problematiche all'illuminazione pubblica che è collegata al quadro elettrico danneggiato e al suo funzionamento. Sul posto è previsto l'intervento dei tecnici di Enel che dovranno verificare se ci sono danni e l'eventuale intervento per ripristinarli. In fase di accertamento anche le cause dell'incendio.