Aurelia Bis, Anas pagherà gli stipendi arretrati con un intervento sostitutivo previsto dalla legge

Sarà Anas a pagare gli stipendi dei lavoratori di ICI, impresa che ha avuto l'appalto dell'Aurelia Bis, in ritardo da due mesi. La comunicazione arriva direttamente da Anas con una nota ufficiale.

I lavori di realizzazione dell’Aurelia bis, varianti di Savona e della Spezia, si trovano in situazione di criticità per effetto delle notorie difficoltà finanziarie dell’impresa esecutrice, ICI Italiana Costruzioni S.p.A - spiega Anas - Considerati i ritardi riguardanti gli stipendi degli operai, Anas provvederà a breve all'intervento sostitutivo come previsto dalla legge impegnandosi a pagare direttamente tutte le maestranze impiegate.

"La situazione in corso influisce anche sui pagamenti di fornitori e subappaltatori dell’impresa. Da tempo, perciò, Anas provvede in via diretta al pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, anche per consentire l’avanzamento, seppur non a pieno regime, delle attività di cantiere".

Conclude Anas : "Per il prosieguo dei lavori, come noto, l’impresa ha attivato, presso il Tribunale di Roma, una procedura di ricomposizione del debito, al momento non ancora completata. Tuttavia, si prevede la conclusione del procedimento entro la fine del mese di maggio".

Domani mattina, lunedì 12 maggio, è itanto prevista un'assemblea con i sette lavatori rimasti sul cantiere e le organizzazioni sindacali.