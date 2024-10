Thomas Ceccon iscritto al 50° Trofeo Nico Sapio

Anche il campione olimpico Thomas Ceccon è presente nelle liste di iscrizione del 50° Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale in programma al My Sport Village Sciorba dall'8 al 10 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova nell'ambito del programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".

Ceccon ha rappresentato l'Italia in due edizioni dei Giochi olimpici estivi (Tokyo 2020 e Parigi 2024), vincendo una medaglia d'oro, una d'argento e due medaglie di bronzo. A Parigi il ventitreenne delle Fiamme Oro dapprima è salito sul secondo gradino del podio nella staffetta 4x100 metri stile libero e poi, due giorni dopo, ha vinto l'oro nei 100 metri dorso con il crono di 52"00, diventando il primo nuotatore italiano ad aggiudicarsi il titolo a 5 cerchi in tale specialità. Si è inoltre laureato campione del mondo a Budapest 2022 nei 100 metri dorso, dove ha stabilito il primato mondiale con il tempo di 51"60. L'anno successivo, invece, ha trionfato a Fukuoka nei 50 metri delfino.



Ceccon ritorna al Trofeo Sapio esattamente a distanza di un anno quando fu letteralmente straripante nei 200 misti. Nel 2023 conseguì il Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all'atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto.



