Alassio celebra il IV Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (FOTO)

Cerimonia commemorativa questa mattina (4 novembre) alle 10.30 ad Alassio, in occasione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con l’ammassamento davanti al Palazzo Comunale, la benedizione delle corone di alloro e il corteo fino al Monumento ai Caduti.

Presenti autorità civili, militari e religiose locali, associazioni combattentistiche, pubbliche assistenze, protezione civile e cittadini.

Dopo l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, sono state deposte le corone di alloro e si è svolta l'orazione ufficiale per il IV Novembre, tenuta dallo storico contemporaneista, prof. Pier Franco Quaglieni. A seguire, verrà celebrata la Santa Messa in Largo Caduti Italiani nelle missioni di pace.

L’Amministrazione comunale di Alassio ha così celebrato la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, il ritorno di Trieste all'Italia nel 1954 e ha ricordato e onorato i Caduti per la Patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale.