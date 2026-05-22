Tpl Linea, cambiano gli orari e i giorni di apertura della biglietteria nella sede di Savona

A partire da lunedì 25 maggio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e garantire una maggiore copertura oraria per i clienti, cambieranno gli orari e i giorni di apertura della biglietteria Tpl Linea di Savona. Il nuovo orario sarà articolato dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Rimangono invariati i giorni di apertura della biglietteria di Carcare: dal lunedì al venerdì, ma varierà leggermente l’orario continuato di apertura che sarà dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Nessuna variazione per la biglietteria di Cisano sul Neva che continuerà a essere aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:45.

A partire dal 1° giugno sarà inoltre internalizzato il servizio call center di TPL Linea, attualmente gestito da una società esterna. Il servizio sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 21:00. Il fine è quello di offrire un’assistenza più efficiente e una maggiore vicinanza alle esigenze dei clienti.