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Varazzino | 22 maggio 2026, 19:11

Varazze, consegnata alla scuola primaria “G. Massone” la 29ª Bandiera Verde

Il riconoscimento assegnato durante la “Marcia contro la Fame”, conclusa al Parco Costiero del Lungomare Europa

Varazze, consegnata alla scuola primaria “G. Massone” la 29ª Bandiera Verde

È stata consegnata questa mattina alla scuola primaria “G. Massone” dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle, intitolato a “Nelson Mandela”, la 29ª Bandiera Verde Eco-Schools, il riconoscimento promosso dalla Foundation for Environmental Education (Fee) attraverso il programma Eco-Schools, destinato agli istituti impegnati in percorsi di sostenibilità ed educazione ambientale.

La cerimonia si è svolta in occasione della “Marcia contro la Fame”, iniziativa che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie in una camminata partita dalla scuola e arrivata fino al Parco Costiero del Lungomare Europa. Proprio il parco, luogo simbolico del patrimonio ambientale e paesaggistico cittadino, ha fatto da cornice alla consegna della Bandiera Verde, rafforzando il legame tra scuola, tutela del territorio, sostenibilità e valorizzazione del mare.

Il riconoscimento ottenuto per l’anno scolastico 2025-2026 conferma un percorso consolidato nel tempo, costruito grazie all’impegno di alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. Tra i progetti sviluppati durante l’anno figurano “Orto in classe”, dedicato alla cura della natura e alla conoscenza dei cicli stagionali, e “La fabbrica della carta riciclata”, iniziativa pensata per sensibilizzare gli studenti sul recupero dei materiali, sul riciclo e sulla riduzione degli sprechi.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla dirigenza della scuola, agli insegnanti, al personale e soprattutto ai ragazzi – dichiarano il sindaco, Luigi Pierfederici, e l’assessore all’Istruzione, Mariangela Calcagno – perché con entusiasmo e sensibilità contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e attenta al futuro. La consegna della Bandiera Verde nel Parco Costiero del Lungomare Europa ha assunto un significato particolarmente bello e simbolico: un luogo che rappresenta l’impegno della nostra città verso l’ambiente, la qualità della vita e la valorizzazione del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle attività educative e ambientali promosse dalle scuole del territorio, nella convinzione che investire sui giovani significhi contribuire alla costruzione di una Varazze sempre più sostenibile, responsabile e attenta al bene comune.

Redazione

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