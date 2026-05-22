Varazze, consegnata alla scuola primaria “G. Massone” la 29ª Bandiera Verde

È stata consegnata questa mattina alla scuola primaria “G. Massone” dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle, intitolato a “Nelson Mandela”, la 29ª Bandiera Verde Eco-Schools, il riconoscimento promosso dalla Foundation for Environmental Education (Fee) attraverso il programma Eco-Schools, destinato agli istituti impegnati in percorsi di sostenibilità ed educazione ambientale.

La cerimonia si è svolta in occasione della “Marcia contro la Fame”, iniziativa che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie in una camminata partita dalla scuola e arrivata fino al Parco Costiero del Lungomare Europa. Proprio il parco, luogo simbolico del patrimonio ambientale e paesaggistico cittadino, ha fatto da cornice alla consegna della Bandiera Verde, rafforzando il legame tra scuola, tutela del territorio, sostenibilità e valorizzazione del mare.

Il riconoscimento ottenuto per l’anno scolastico 2025-2026 conferma un percorso consolidato nel tempo, costruito grazie all’impegno di alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. Tra i progetti sviluppati durante l’anno figurano “Orto in classe”, dedicato alla cura della natura e alla conoscenza dei cicli stagionali, e “La fabbrica della carta riciclata”, iniziativa pensata per sensibilizzare gli studenti sul recupero dei materiali, sul riciclo e sulla riduzione degli sprechi.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla dirigenza della scuola, agli insegnanti, al personale e soprattutto ai ragazzi – dichiarano il sindaco, Luigi Pierfederici, e l’assessore all’Istruzione, Mariangela Calcagno – perché con entusiasmo e sensibilità contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e attenta al futuro. La consegna della Bandiera Verde nel Parco Costiero del Lungomare Europa ha assunto un significato particolarmente bello e simbolico: un luogo che rappresenta l’impegno della nostra città verso l’ambiente, la qualità della vita e la valorizzazione del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle attività educative e ambientali promosse dalle scuole del territorio, nella convinzione che investire sui giovani significhi contribuire alla costruzione di una Varazze sempre più sostenibile, responsabile e attenta al bene comune.