Rivieracqua: insediata la contro-commissione promossa dalle associazioni dei consumatori

In relazione alla partecipazione delle aziende Acea Molise Srl, Ireti Spa, A2a Ciclo Idrico Spa alla gestione del servizio idrico imperiese tramite l'ingresso, con una quota societaria in Rivieracqua, le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Liguria Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore, hanno chiesto a tali società di incontrare al più presto la commissione di esperti costituita dalle stesse associazioni - in carenza di rapporti con l'ATO Imperiese - per poter conoscere, in quanto rappresentative degli utenti, le rispettive proposte in dettaglio circa la gestione del servizio idrico.

La commissione è composta da: Ovidio Marzaioli, Vicesegretario Generale Movimento Consumatori, Responsabile formazione di Consumers’ Forum e membro supplente CNCU. Avvocato civilista ha consolidato la sua esperienza nel settore Ambiente ed Energia in qualità di responsabile MC dal 2007. In tale ambito è componente dell’Osservatorio ARERA per i settori energia elettrica, gas e idrico e di quest’ultimo ne è coordinatore. Autore di approfondimenti giuridici sulla regolazione idrica pubblicati su riviste specializzate sulle tematiche afferenti la normativa primaria e la regolazione di settore dell’autorità di regolazione; Claudia Perlongo, Ingegnere specializzato in gestione e progettazione di impianti di approvvigionamento idrico in ambito umanitario con decennale esperienza sul campo per conto di UNCHR; Remo Valsecchi, commercialista, revisore legale di lunga esperienza maturata nel settore dei servizi pubblici locali, acqua, energia e gas, rifiuti, anche con ruoli di amministratore e di controllo (collegi sindacali). Collaboratore della rivista Altraeconomia.