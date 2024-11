Operaio muore cadendo da un viadotto sull'A6: disposta l'autopsia

Questa la decisione del Pubblico Ministero Elisa Milocco a seguito della tragica morte sul lavoro che si è verificata all’altezza di Altare, nei pressi della galleria Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona al km 114+400, in direzione del comune capoluogo, in prossimità di un viadotto.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte, l’autoscala da Savona in supporto, l’elisoccorso Grifo e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il 29enne, addetto di un’impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto è precipitato per cause che sono ancora in corso di accertamento.